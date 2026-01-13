image: Allergen Alert（generated at whisk） 10年以上前、アナフィラキシーショックでぶっ倒れました。全く想像もしていなかったアレルゲンが原因でした。しかも、調べた結果、多くの食品にアレルギー反応が出ることが判明。以来、免疫が落ちると反応が出るようになりました。今は、免疫のケアと食品知識で自分を守っている感じです。本当はもうちょっと明確に「これはいいよ、これはダメ