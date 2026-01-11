リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「名字由来net」が、「馬」や「午（うま）」が付く名字に関した「午年干支にまつわる名字ランキングベスト30」を発表しました。【1〜30位】意外な「名字」もランクイン？TOP30を全部見る！ランキングは同アプリのデータベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、「馬」「午」のつく名字から実世帯の確認できる名字のみを集計。全国人数の多い順に抽出して作成して