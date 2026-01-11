リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「名字由来net」が、「馬」や「午（うま）」が付く名字に関した「午年干支にまつわる名字ランキングベスト30」を発表しました。

ランキングは同アプリのデータベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、「馬」「午」のつく名字から実世帯の確認できる名字のみを集計。全国人数の多い順に抽出して作成しています。

1位は全国に「約13万6000人」いる名字

3位は「有馬」でした。全国人数は約3万1200人。鹿児島県に最も多く、約5300人見られたということです。同姓の人物には、競馬「有馬記念」の由来となった政治家の有馬頼寧や、2025年日米大学野球選手権大会に選ばれた立命館大学の有馬伽久選手がいます。

2位には「相馬」がランクイン。全国人数は約4万2400人。同姓の有名人には、サッカー男子日本代表で「FC町田ゼルビア」所属の相馬勇紀選手がいます。

そして、1位は「馬場」でした。全国人数は約13万6000人。東京都に最も多く、約1万7100人が暮らしているとのことです。同姓の有名人には、バスケットボール男子日本代表の主将も務めた「長崎ヴェルカ」所属の馬場雄大選手や、お笑いトリオ「ロバート」の馬場裕之さんがいます。