【リオデジャネイロ＝大月美佳】ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国会議長は８日、政治犯の「相当数」をベネズエラ政府が釈放すると発表した。長年、反体制派を弾圧したニコラス・マドゥロ大統領が米軍に拘束されたことを受け、政治犯の釈放を求める米国の意向に沿う動きに出たとみられる。ロドリゲス議長は、今回の釈放は「平和を追求する意思を示す行動だ」と述べた。釈放は政府として決定し、既に手続きに着手したと説明した