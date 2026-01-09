送検のため警視庁綾瀬署を出る粟津彰容疑者＝9日午前7時38分15歳の女子中学生と性交するアダルトビデオ（AV）を撮影し、出演の契約書を交付しなかったとして、警視庁少年育成課は9日までに、不同意性交やAV出演被害防止・救済法違反などの疑いで、会社代表粟津彰容疑者（51）＝東京都新宿区＝を逮捕した。同課によると「18歳という認識だった」と容疑を一部否認している。粟津容疑者は女子生徒にAVとして公開する目的を言わず