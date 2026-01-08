あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、「CHOCOLATE」のキャラクター「チェゴシム」と初めてコラボしたキャンペーンを1月14日から期間限定で実施します。コラボでは、「チェゴシム」からのポジティブなメッセージが描かれた限定ピック付き寿司メニュー3種や、コラボ限定ステッカー付きの「苺（いちご）ヨーグルト風パフェ」（400円〜、以下、税込み）などが新登場します。【写真】コラボピ