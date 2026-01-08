あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、「CHOCOLATE」のキャラクター「チェゴシム」と初めてコラボしたキャンペーンを1月14日から期間限定で実施します。コラボでは、「チェゴシム」からのポジティブなメッセージが描かれた限定ピック付き寿司メニュー3種や、コラボ限定ステッカー付きの「苺（いちご）ヨーグルト風パフェ」（400円〜、以下、税込み）などが新登場します。

【写真】コラボピック！ ステッカー！ マスコット！ かわいい全グッズを一挙、公開！

限定ピックが付属した寿司3種は、「韓国チュモッパ風包み」「サーモンアボカド」「生ハムバジルモッツァレラ」（各250円〜）で、限定ピック全9種のうち、ランダムで1枚もらえます。限定ピックの裏面には2次元コードがあり、読み込むと「ゴシムちゃん」たちがラッキーカラーを診断してくれます。

限定ステッカーは全8種で、「苺ヨーグルト風パフェ」をオーダーするとランダムで1枚もらえます。限定ステッカーには、5％オフクーポンも付いています。

さらに、オリジナルグッズが付いたソフトドリンクセット（1240円〜）も販売。第2弾まで展開され、第1弾では限定マスコット、同月21日からの第2弾では限定クリアポーチになっています。それぞれ全4種あり、ランダムで1種もらえます。

また、スシロー公式「X」で、コラボ限定ブランケットと、スシローで使用できる食事券1万円分が抽選で10人に当たるプレゼントキャンペーンも行われます。

※価格は店舗によって異なります。