愛嬌のある足元 「質感のあるヌードカラー」重たいコートの足元に欲しいのは、黒にはない「軽さ」と、白よりもマイルドな「温もり」。 選ぶべきは春先まで長く寄り添ってくれる、暖かみのある色。肌に近いヌードカラーなら、ボアやファー、ベロアといった主張する素材も品よく整い落ち着きのある印象に。冬はソックスやタイツとなじませて、春は素肌とのギャップを楽しんで。※（）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです