X（旧ツイッター）で知り合った女性と性交する様子を盗撮し、動画サイトに投稿したとして、警視庁捜査1課は6日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの疑いで、いずれも職業不詳小野洋平（39）、妻晴香（28）、養子の凜（24）の3容疑者を再逮捕した。2023年3月以降、女性約100人の盗撮動画や画像約千点を投稿し、5500万円超を売り上げたとみられる。捜査1課によると、小野容疑者は女2人との関係を「一夫多妻」と説明。主に晴香