東京・豊洲市場（江東区）で５日、新春恒例の初競りが行われた。２４３キロの青森県大間産本マグロが、記録の残る１９９９年以降で最高値となる５億１０３０万円で落札され、今年の「一番マグロ」となった。すしチェーン「すしざんまい」を展開する「喜代村」が競り落とした。喜代村が２０１９年に落札した最高額３億３３６０万円の１・５倍。同社の木村清社長（７３）は「あれよあれよと上がってびっくりしている。縁起のいい