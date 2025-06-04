2017年に東京で初めて開催された「文具女子博」は、文具にこだわる文具ファンに向けた、文具の即売イベント。2022年を最後に会場を横浜に移して以降、「また東京で開催してほしい！」という声を多数受け、「文具女子博トーキョー」として過去最大スケールで東京に帰ってくる！「文具縁日」など日本らしい遊び心あふれる企画や、日本文具のよさを楽しめるワークショップ型の出店もあり、まるで“文具のテーマパーク”のようなイベン