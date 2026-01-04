ダンサーのNOSUKEさんが教える、ダンスとエクササイズを組み合わせたボディメイク「ダンエク」。約半年続いたダンエク連載もいよいよ今回がラスト。NOSUKEさんからのメッセージもお届けします。ananさんでの連載はターニングポイントになりましたNOSUKEさんによるダンエク企画も、今回が最終回に。「歴史あるananさんで連載を持たせていただいたことは僕のターニングポイントとなりましたし、本当に光栄でした。家族もすごく喜んで