NOSUKE「ダンサー冥利に尽きます」 ダンエク企画を振り返る

ダンサーのNOSUKEさんが教える、ダンスとエクササイズを組み合わせたボディメイク「ダンエク」。約半年続いたダンエク連載もいよいよ今回がラスト。NOSUKEさんからのメッセージもお届けします。

ananさんでの連載はターニングポイントになりました

NOSUKEさんによるダンエク企画も、今回が最終回に。

「歴史あるananさんで連載を持たせていただいたことは僕のターニングポイントとなりましたし、本当に光栄でした。家族もすごく喜んでくれて。おばあちゃんは毎回『カッコよかったよ、頑張ってるね』と感想を送ってくれました。普段は裏方的な立場の僕としては、ヘアメイクをしていただき、素敵な衣装を着させてもらって楽しかったんですけど、不思議な気持ちにもなって。貴重な1ページを自分の写真で使っていただいていいんですか？ なんだか申し訳ない…みたいな（笑）」

2025年11月には、連載を始めてすぐにNOSUKEさんから「やれたらいいですよね」とご提案いただいたワークショップが実現。

https://youtu.be/6DduyKRn-ck

「コロナ禍以降、一般の方向けのワークショップは初めてで、緊張していたんですけど、読者のみなさんと直接お会いできて嬉しかったです。ダンエクが支持されていることを体感して、より一層活動を頑張ろうと思えました。ダンエクが、体を動かすきっかけになったり、ダンスへの扉が軽くなり、間口を広げることができたということは、その方の人生に影響を与えられているんだなあと。ダンサー冥利に尽きます。これからも無理せず、楽しく、ダンエクを続けていただけたら嬉しいです」

体を温めるダンエク・その2

体を温めるダンエク・その2はこちら

🎵 この曲に合わせてやってみて！

PLAY LIST

一連の動き中、かかとをUP＆DOWNさせ軽やかにバウンスする全身運動を。動きをマスターしたらBPMを上げてみて。

GOOD DAY / Mrs. GREEN APPLEMy Body / HANASteal The Show / timeleszAll I Want For Christmas Is You / Mariah Careyスターライトランデブー/ OCTPATH

下にいくほど曲のスピードが速く、負荷も増します

Team"S"pecial

チームエス 2012年結成。振付、ダンサー、パフォーマンスディレクター、ライブ演出を手掛けるスペシャリストチーム。英語・韓国語圏でも活動中。

Instagram公式サイト

NOSUKE

ノスケ ダンサー、振付師として、BTSやMrs. GREEN APPLEなど様々なアーティストのダンサーや振付を手掛ける。「timelesz project」にダンストレーナーとして参加し、全課題曲の振付を担当。愛溢れる言動が大きな感動を呼んだ。