町野修斗が所属するブンデスリーガの古豪ボルシアMGは現地１月２日、トッテナムから高井幸大をレンタルで獲得したと発表した。契約期間は2026年６月30日までとなっている。25年夏に川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、公式戦デビューを果たせずに、ドイツへ行く結果となった。この一報を受け、韓国メディアも続々とこのニュースを報道。『