「日本サッカーに騙された」「期待が大きすぎた」21歳日本代表が出場ゼロで放出→ドイツ古豪へ移籍に韓国メディアも騒然「忘れられた」「日本の懸念が現実に…」
町野修斗が所属するブンデスリーガの古豪ボルシアMGは現地１月２日、トッテナムから高井幸大をレンタルで獲得したと発表した。契約期間は2026年６月30日までとなっている。
25年夏に川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、公式戦デビューを果たせずに、ドイツへ行く結果となった。
この一報を受け、韓国メディアも続々とこのニュースを報道。『スポータルコリア』は「『期待が大きすぎた』日本の懸念が現実に...Jリーグ史上最高額の移籍金にもかかわらず、高井は試合出場なしでボルシアMGへローン移籍となった」と伝えた。
また、『Xports News』は「日本サッカーに騙された。『トッテナムの補強はひどい』『意味のない契約』出場ゼロで６か月間ローンの日本人CBに批判の声」と見出しを打ち、次のように報じた。
「冬の移籍市場が開くやいなや、高井が６か月の期限付き移籍でトッテナムを去ると、一部のトッテナムファンはコメント欄で彼を批判し、『またしても無意味な補強だ』『トッテナムの補強戦略は本当にひどい。もっとまともな選手を獲得してほしい』『トップチームでプレーする機会もない、無意味な補強だ』『めちゃくちゃな契約だ』などと書き込んだ」
また、英誌『FourFourTwo』の韓国版は、「トッテナムで出場０試合出場。忘れられた日本人DF、ハーフの韓国代表イェンスと共闘する」と綴り、ボルシアMGでプレーするイェンス・カストロップとの連携に期待を寄せた。
プレミアリーグデビューはお預けになってしまったものの、選手本人にとっては、出場機会を得られるチャンスであり、ワールドカップ出場に向けて、ポジティブな移籍と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」
25年夏に川崎フロンターレからプレミアリーグの名門トッテナムに移籍した高井幸大は、プレシーズンの負傷の影響で開幕から出遅れ、公式戦デビューを果たせずに、ドイツへ行く結果となった。
この一報を受け、韓国メディアも続々とこのニュースを報道。『スポータルコリア』は「『期待が大きすぎた』日本の懸念が現実に...Jリーグ史上最高額の移籍金にもかかわらず、高井は試合出場なしでボルシアMGへローン移籍となった」と伝えた。
また、『Xports News』は「日本サッカーに騙された。『トッテナムの補強はひどい』『意味のない契約』出場ゼロで６か月間ローンの日本人CBに批判の声」と見出しを打ち、次のように報じた。
また、英誌『FourFourTwo』の韓国版は、「トッテナムで出場０試合出場。忘れられた日本人DF、ハーフの韓国代表イェンスと共闘する」と綴り、ボルシアMGでプレーするイェンス・カストロップとの連携に期待を寄せた。
プレミアリーグデビューはお預けになってしまったものの、選手本人にとっては、出場機会を得られるチャンスであり、ワールドカップ出場に向けて、ポジティブな移籍と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」