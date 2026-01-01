女優の広末涼子（４５）の復帰は――。広末は、昨年４月７日に新東名高速道路で大型トレーラーに追突し、同乗者の男性を骨折させたとして先月２２日に自動車運転処罰法違反（過失傷害）の罪で略式起訴された。捜査関係者によれば、事故を起こした際、時速１８５キロ近い速度で走行していたという。警察は事故当初、危険運転致傷の疑いで、広末の自宅を家宅捜索していたが、危険運転の適用は難しいと判断されたとみられる。