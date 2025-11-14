新東名高速のトンネル内で追突事故を起こした俳優・広末涼子。2025年11月13日、静岡県警は広末を過失運転致傷容疑で書類送検した。【写真】破片が飛び散り…広末涼子が“185キロ”を出したとされる事故現場広末は4月7日、新東名高速・上りの粟ヶ岳トンネルを車で走行中、一番左の走行車線を走っていた大型トレーラーに追突。衝突後は右端の追い越し車線で停止した。この事故で、同乗していた男性が骨折するケガを負ったとされ