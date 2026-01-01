2026年が始まった。年始はセール情報が増え、SNSで流れる広告にもつい目がとまりがちだ。その中で見かけた「お得な初売り」が、予期しない請求につながるケースもある。前田麻里奈さん（仮名・20代）は、数年前の年明け、自宅でスマートフォンを操作していたがゆえに、予期せぬトラブルに巻き込まれることになった。「300円セール広告」に誘われ応募フォームへ前田さんの目に入ったのは、あるファッションブランドを名乗るアカウン