【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音楽クリエイター･なとりが担当する TVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌「セレナーデ」の共編曲として､ボカロPのツミキが参加したことが解禁された。 ■ネットカルチャーとの融合が生み出す新たななとりの世界 なとりはかねてからボーカロイド音楽やネットカルチャーに深く影響を受けており、今回、敬愛するツミキのアレンジ参加はなとり