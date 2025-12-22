森ビルでは、11月4日(火)にスタートした5つのヒルズのクリスマス｢CHRISTMAS HILLS 2025｣の一環として、クリスマスグルメや雑貨を扱う全17店舗が出店する｢麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025｣を、11月22日(月)から12月25日(木)の期間開催中!オススメのグルメや煌びやかなイルミネーションをご紹介します。 目の前で仕上げるライブ感たっぷりのクリスマスグルメ 今年の麻布台ヒルズ クリスマスマー