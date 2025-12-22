もうすぐクリスマス!麻布台ヒルズのクリスマスマーケットがやってきた♡

森ビルでは、11月4日(火)にスタートした5つのヒルズのクリスマス｢CHRISTMAS HILLS 2025｣の一環として、クリスマスグルメや雑貨を扱う全17店舗が出店する｢麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025｣を、11月22日(月)から12月25日(木)の期間開催中!オススメのグルメや煌びやかなイルミネーションをご紹介します。

目の前で仕上げるライブ感たっぷりのクリスマスグルメ

今年の麻布台ヒルズ クリスマスマーケットでは、お客様の目の前で仕上げるできたてグルメに注目。

｢Dining 33｣では、たっぷりのラクレットチーズをかけて仕上げる｢とろけるラクレットチーズと冬野菜&ソーセージのグリル｣を提供。

｢HOCUS POCUS｣では湯気が立ち昇るせいろで蒸した、ほかほかのドーナツを提供するなど、食欲をそそるできたてグルメをご堪能いただけます。

また、昨年プレッツェルが大人気だった｢German Christmas Stand｣は、初出店となるプレッツェル専門店｢BREZEL KING｣とともに出店するほか、日本･ドイツの食文化を掛けあわせたオリジナルメニューを提供する｢CAFÉ BAR B｣も初出店します。

個性豊かなクリスマスグルメをぜひご賞味ください。

クリスマスがより楽しくなる雑貨が盛りだくさん

今年も本場ドイツのクリスマス用品店｢ケーテ･ウォルファルト｣が、関東最大級の店舗として象徴的な店舗を構えます。

さらに、今年初出店の｢SiKiTO｣では、数量限定で麻布台ヒルズの植栽を取り入れた特別なブーケも販売するほか、同じく初出店の｢MAMBO by CLASKA｣では、オリジナルキャラクターMAMBOのアイテムを中心にブランケットなどの冬小物が並んでいました。

大きなもみの木のクリスマスツリーでぜひ撮影してみて

クリスマスマーケットの店舗と同じくらい注目してほしいのが、本物のもみの木を使用した大きなクリスマスツリー。温かみのあるシャンパンゴールドのライティングが施されたツリーが、麻布台ヒルズをやさしく彩ります。

自宅でのクリスマスも麻布台ヒルズのフードで楽しもう

食品館｢麻布台ヒルズ マーケット｣では、クリスマスパーティーにおすすめのチキンや惣菜が勢揃いするほか、各スイーツ取り扱い店舗でもクリスマスケーキなどが充実し、街全体でクリスマスムードを盛り上げていきます。

また、今年は初の試みとして、平日のランチタイム限定でお得に楽しめるランチセットを一部店舗で販売するほか、複数人で楽しめるシェアセットやグリューワインのポットサービスも実施。様々なシーンでクリスマスマーケットをお楽しみください。

さらに、土日祝とクリスマス当日の25日は、サンタさんが麻布台ヒルズにやってくる!どこに現れるかはその時までお楽しみに。

【麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025】

開催日時:2025年11月22日(土)~12月25日(木)11:00~21:00

開催場所:麻布台ヒルズ 中央広場