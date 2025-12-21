世界で活躍する13⼈組グループ・SEVENTEENが、アジアツアーを開催中！今回は、2日間で10万人を動員した東京ドーム公演1日目の様子をレポート。コンサートならではの即興パフォーマンスで会場を沸かせ、“13人”での活動への思いも語ったアツい公演の様子を、ぜひチェックしてください！東京ドーム公演初日に潜入！2025年12月11日（木）、12日（金）の2日間で行われた『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』の東京ドーム公