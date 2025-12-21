¡ÚSEVENTEEN¡Û¡Ö·è¤·¤ÆÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡×Â¨¶½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È♡
À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë13⼈ÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡ªº£²ó¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é1ÆüÌÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¨¶½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢¡È13¿Í¡É¤Ç¤Î³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¥¢¥Ä¤¤¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é½éÆü¤ËÀøÆþ¡ª
2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡Ù¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËÀøÆþ¡ª
9⽉¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¸ø±é¤ò⽪ÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌ⽶¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò½ä¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¡£ÆüËÜ¸ø±é¤Ï¡¢11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î°¦ÃÎ¸ø±é¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î[NEW_]¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSEVENTEEN¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¿·¤·¤¤¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ØNEW¡Ù¤Î¸å¤Ë¶õ⽩¡Ê_¡Ë¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¤¹¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â¡¢SEVENTEEN¤ÎÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â...¡ª¡©Âç´¿À¼¤Î¤Ê¤«²ÚÎï¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ØHBD¡Ù¡ØTHUNDER¡Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì...¡ª
ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÎ¾Ã¼¤«¤é¸½¤ì¤¿MINGYU¤ÈJUN¡£2¿Í¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¡¢³«»ÏÁá¡¹²ñ¾ì¤Î´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬²ñ¾ìÁ°Êý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¡¢1¶ÊÌÜ¡ØHBD¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ©¤Ä¶õÃæ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢²Ð²Ö¡¦¶ä¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤¬¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØTHUNDER¡Ù¡£²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢CARAT¡Ê¥«¥é¥Ã¥È¡¢SEVENTEEN¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î³Ý¤±À¼¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç°µÅÝ¤·¡¢Ç®µ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØF*ck My Life¡Ù¡£¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ±û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÊÂ¤Ó¡¢CARAT¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤«¤é¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¤¢¤Î¤¤¤¸¤ê¤¬...¡ª¡©
ºÇ½é¤ÎMC¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
DK¡Öº£Æü¤ÏÌÚÍËÆü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ñ¾ì¤ò¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
MINGYU¡ÖMINGYU¤Ç¡Á¤¹¡ªº£Æü¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°§»¢¤ò¤·¤¿MINGYU¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¤½¤ì¤ËMINGYU¤¬¡ÖºÇ¶á¡¢¤Ê¤Ë¤«¡Ê°§»¢¤ò¡Ëºî¤ë¤Ù¤¤«¤Ê...¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢DK¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Á¢ö¡×¤È²Î¤¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
MINGYU¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢DK¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡Á¡©¡×
DK¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×
¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¡Ö감자소년¡Ê¥«¥à¥¸¥ã ¥½¥Ë¥ç¥ó¡Ë¡×¡á¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¾¯Ç¯¡×¤¤¤¸¤ê¤¬ßÚÎö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é½éÆü¡¦12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡ÈÊ¿Æü¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â...¡ª
DK¡Öº£Æü¡¢¡Ø²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤ÇÍè¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤¿¤¯¤µ¤óCARAT¤¬¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖµÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È...
SEUNGKWAN¡Ö¤¤Ã¤È²ñ¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÅÙ¡¹µÙ¤à¤ó¤À...¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢µÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤¿Êý¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë¡Øº£Æü¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤éµÙ¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡©¡×
MINGYU¡Ö±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¡©¡×
¸å¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»×¤ï¤º¡Ö±³¤Ä¤¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿♡
Point
¤ªÄ´»Ò¼Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª¤Õ¤¶¤±¥È¡¼¥¯♡
²ñ¾ì¤ÎCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦MC¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¤ª¤Õ¤¶¤±¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿♡
Check! ¤ª¤Õ¤¶¤±¥È¡¼¥¯¡
MINGYU¡Öº£Æü¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢±þ±ç¤Î³Ý¤±À¼¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡¢CARAT¤Ï²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤CARAT¤â¤¤¤ë¤·...¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏËÜÍè¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ²Î¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤¤ê¤Ë¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥º¥à¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥ä¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤Ï¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤È¤¤Ë³°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢P¡¦R¡¦O¡¢PRO¡Ê¥×¥í¡Ë¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Check! ¤ª¤Õ¤¶¤±¥È¡¼¥¯¢
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖDINO¤µ¤ó¤ÏÂÎÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Á¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿DINO¤Ï¡¢¡ÖCARAT¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸À♡
MINGYU¤¬¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤«¡Á¡ª¡©µÓ¤ÏÂç¾æÉ×¡©ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤Ç¤¹¤±¤É...¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤ÆCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤òµ¤¸¯¤¦¤È¡¢VERNON¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÖVERNON¤µ¤óÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
VERNON¡Ö¤¢¤¢¡¢·¤É³¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤È...¡×
SEUNGKWAN¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø±à¤Ç·¤É³¤ò·ë¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
Check! ¤ª¤Õ¤¶¤±¥È¡¼¥¯£
¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤¹¤ëDINO¤ÈMINGYU¡£
¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È°¦¤·¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡Á¡£¤Û¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¥µ¥é¥ó¤Ø¡Á¡Ù¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¤¤¤¦DK¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃçÄ¾¤ê¡Ê¡©¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Point ¡Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×
²ñ¾ì¤ÎCARAT¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿Â¨¶½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿♡
¡À12/11¡ÊÌÚ¡Ë¸ø±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡¿
¡¡ØAdore U¡¿아낀다¡Ê¥¢¥Ã¥¥ó¥À¡Ë¡Ù
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¡Ø아낀다¡Ê¥¢¥Ã¥¥ó¥À¡Ë¡Ù¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿DINO¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿JOSHUA¤ò¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤ª¤ª¤²¤µ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊDINO¡Ë¡×¤È½Å¤½¤¦¤ËÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤»¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ØPretty U¡Ù
¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¥À¥ó¥¹¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢CARATËÀ¤òº¸±¦¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈäÏª¸å¤Ë¤Ï¡¢JOSHUA¤¬¡¢¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²áµî¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÎÄÁ»ö·ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â...¡Ê¾Ð¡Ë¡£
£¡ØMansae¡Ù
´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿3¶ÊÌÜ¤Î¡ØMansae¡Ù¡£Â¨¶½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤òÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë²ñ¾ì¤ÎCARAT¤Î²ÎÀ¼¤â½Å¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤Î¹ç¾§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤ÄÆüËÜ¸ì³Ú¶Ê¤òÇ®¾§
ËÜÊÔºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ñ¾ìÁ°Êý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹¡£Ã¼¤ÎÀÊ¤Þ¤Ç¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢CARAT¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë»×¤¤¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÎÈäÏª¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤ªÊÌ¤ì¥à¡¼¥É¤Ë...¡£¡ÖËÍ¤Ï¤Û¤ó¤È¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡ÊDK¡Ë¡×¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¡ÊJOSHUA¡Ë¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ë²Î¤¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷Ê¬¤Î¥é¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤òCHECK¡ª
½ª»Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷Ê¬¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
SEUNGKWAN¡Ö´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢CARAT¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤âÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Á´¤¯¼ä¤·¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢´¨¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¡ÈÉ¬¤º¡É¸ø±é¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ë¤ÈÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
JUN¡ÖCARATËÀ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹♡ ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤Á¤«¤é¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢CARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈµÒÀÊ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
DINO¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Ê¬¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤à¤·¤íËÍ¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¸ø±é¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
S.COUPS¡Ö°ÊÁ°¤³¤³¤ÇËÍ¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¸ø±é¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤â¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢SEVENTEEN¤¬¸ø±é¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤S.COUPS¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢º£´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤Æº£²óÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
JOSHUA¡Ö¡Ê¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¤È¤¤Ë¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ë¼ê¤¬100¸Ä¤¯¤é¤¤¤¢¤ì¤Ð...¡£³§¤µ¤ó¤Î¡È¤¢¤¤¤Î¤Á¤«¤é¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
THE 8¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¾ð¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢CARAT¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
VERNON¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡ËCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¾å¼ê¤ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¤Ê¤ó¤À¤«¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿°§»¢¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
DK¡Ö¡ÊÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ë³§¤µ¤ó¡¢¤ªÊ¢¶õ¤¤¤¿¡Á¡©¡×¤ÈCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤ëDK¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤Í¡Á¡ª¡Ù¤È¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬...¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿♡
MINGYU¡Öº£²ó¤Ï¡¢·î¡Á¿åÍËÆü¤òÅìµþ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤Ù¤Æ¡¢°û¤ßÊª¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ó¤Ç...¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô