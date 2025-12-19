最速120キロを誇る笹川さん野球女子インフルエンサーとして活躍する笹川萌さんが17日にインスタグラムを更新し、沖縄を訪れたことを報告。最速120キロのボールを繰り出す美しいスタイルを披露し、「魅力的すぎる」「めちゃくちゃ綺麗です」とファンからコメントが集まっている。笹川さんはOL野球女子として話題となり、YouTuberとしても活躍。2019年に公開された美女左腕の動画が520万回を超える大ヒットとなり、2021年にはテ