お笑い芸人の狩野英孝（43）が17日に更新された自身のYouTubeチャンネルで人間ドックの結果によって家のローンの審査に落ちたことを振り返った。今回は狩野と同チャンネルのスタッフ2人が人間ドックを受診する様子が配信された。2年ぶりに人間ドックを受診する狩野だが、前回の検査結果で気になった項目について話題となるとスタッフから「肝臓で数値が…」と伝えられた。この指摘に思い出したように苦笑いしつつ「ガンマ?ガ