お笑い芸人狩野英孝（44）がXで過去に投稿したポストをめぐる“謎の現象”が、SNS上で話題となっている。話題となっているのは、狩野が「大阪へやってきました久しぶりにジャルジャルさんと仕事です」と報告したポスト。内容は通常のものだが、投稿日時が「午後11：07・1992年9月2日」と表示されている。Xの前身であるツイッターのサービス開始日は2006年3月21日であることから、狩野のポストはそれ以前に投稿されていたことにな