お笑いタレントの狩野英孝（44）が、22日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演。学歴に驚いたというタレントの名前を挙げた。この日はサンドウィッチマンと横浜中華街を散策するロケ。そこで狩野は「マンスリーナレーター、森公美子さんです」と紹介し、カメラに向かって3人で「きょうもよろしくお願いします！」とあいさつした。番組のナレーションを務めるのが、ミュージカル歌手でタレントの森公美子。