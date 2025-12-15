来年1月スタートの日テレ系ドラマ「身代金は誘拐です」に瀧本美(み)織(おり)（34）が夫役の勝地亮とW主演。「娘の命を救うために、他人の子供を誘拐できるか」という究極の選択を迫られるミステリーに挑む。放送記者の話。【画像】「タクシーの中で顔を隠す姿を撮られて…」瀧本美織とお泊りしていたキスマイメンバー「これまでは恋人役が多く、母親役はめずらしい。『守れるものがあったら、人は強くなれるんじゃないか』と気持