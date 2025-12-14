お笑い芸人・永野が、将来に不安を抱える若者に対し、俳優・吉田栄作の生き様を見習えと独自の視点でアドバイスを送った。12月10日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。大学を休学し「何もない自分に焦りがある」というリスナーに対し、永野は「吉田栄作が足りない」と断言。永野は、「自分に酔うな」と言われてきたと主張。「でも、バカみたいに自分に酔ってたほうが楽しい」「あんまり現実