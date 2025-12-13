千葉・四街道市で12日夜、マンホールから水が噴き出す騒ぎがありました。12日午後6時過ぎ、四街道市のJR物井駅近くでマンホールから水が漏れて噴き出しました。マンホールには空気弁があり、工業用水が流れているということです。近所の女性は「急に雨が降ってきたんだと思ってベランダに出て、一度外に出てみたらこういう状況になっていたんです」と話しました。この漏水によるけが人はなく、今のところ近くの住宅や交通にも影響