小さなお子さんをもつママのなかには、寝る前などに絵本の読み聞かせをしている方もいるのではないでしょうか。仕事に家事に子育てに、と忙しい毎日のなかでも、読み聞かせの時間はお子さんと向き合える特別な時間ですよね。今回の投稿は、旦那さんがお子さんに絵本の読み聞かせをしたときの話です。『娘が気に入って買った、物語ではないタイプの絵本。読み聞かせをした旦那が娘に向かって「なんだ、面白くない本」と言いました。