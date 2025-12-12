鈴木憲和農林水産大臣は、12日の会見で、政府の物価高対策に関する“おこめ券”について、全米販が1枚477円で販売することを明かした。【映像】苦笑いしながら“今年の漢字”を明かす鈴木大臣（実際の映像）記者が「昨日JA全農がおこめ券について来月中旬にも発送予定と公表しました。この受け止めと、ここ数日おこめ券を配らないとの自治体の表明が相次いでいることについても受け止めをお聞かせください」と質問。鈴木大臣