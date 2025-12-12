お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が11日、「女芸人No.1決定戦THE W 2025」（日本テレビ系、13日）の公式Xに登場。審査員への意気込みを語った。粗品は動画で登場。「THE Wはあんまり見てなかったんですよ普段、おもんないんで。たまに見るんですよ。でも、やっぱりね、うーん、レベルが低すぎるんで」と切り出した。その上で「そんな中でも面白い人はいたり、輝く何か光るものがあったり、そういうのはちゃんと言及してあげ