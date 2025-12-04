【モデルプレス＝2025/12/12】民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、12月12日から、山下智久と長澤まさみが主演を務め、2007年にフジテレビ系で放送されたドラマ「プロポーズ大作戦」の無料配信を開始する。【写真】長澤まさみが「絶対に勝てない」と思う人気女優◆「プロポーズ大作戦」TVerで配信決定「プロポーズ大作戦」は、大好きな女性に想いを告げられぬまま彼女の結婚式に出る羽目になってしまった男が、