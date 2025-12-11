サトウ食品が３日ぶりに急反落した。同社は１０日の取引終了後、２６年４月期第２四半期累計（５～１０月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比９．８％増の２０４億８０００万円、営業利益は同２．３倍の２０億２１００万円、最終利益は同２．６倍の１９億１４００万円となった。あわせて未定としていた通期の業績予想について、売上高が前期比７．６％増の５００億円、営業利益は同０．１％増の２７億円、最終利益が同