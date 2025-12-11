アイモバイルは後場ウリ気配スタート。同社は１１日正午、２６年７月期第１四半期（８～１０月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比２．３倍の１０１億４６００万円と大幅な増収となった一方、営業利益は同９９．２％減の８００万円、最終利益は同９４．１％減の４２００万円と大幅な減益となり、嫌気した売りが膨らんだ。ふるさと納税のポータルサイト「ふるなび」において制度改正に伴う特需を取り込む販