モイは大幅高で３連騰。年初来高値を連日更新している。１０日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。経常利益予想を前回予想の１億２９００万円から３億７３００万円（前期比４５．８％増）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、前期の過去最高益を更新する見通しとなっており、業況を評価した買いが集まっている。 売上高予想は前回予