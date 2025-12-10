歌手・中森明菜（６０）がタレントのミッツ・マングローブのインスタグラムに登場した。ミッツは１０日に「中森明菜のオールナイトニッポンＧＯＬＤ今週金曜日２０時〜２４時まで」と中森がパーソナリティーを務める一夜限りの特番を告知。「今年も凄（すさ）まじい数のリクエストと明菜さんの止まらないお喋（しゃべ）りと、私と垣花さんの迷走する熱量を４時間。お聴きたモーレ！」と呼びかけ、パートナーを務めるミッツと