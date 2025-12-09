歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。先日の上海公演の中止に続き、アジアツアーのファイナル公演となるマカオ公演が中止となった事を公表しました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】アジアツアー・マカオ公演の中止を発表「諸般の事情により中止との報告を受けました」「大変無念に思っております」先日は上海公演が中止浜崎あゆみさんは、インスタグラムのストーリー機能に「いつも浜