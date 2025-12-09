深夜高速バスの車内で女性の足を触ったとして、40代の男が警察に逮捕されました。バスは本来停車予定のない静岡県内の新東名高速のパーキングエリアに緊急停車したということです。 暴行の疑いで逮捕されたのは、大阪市天王寺区の無職の男(48)です。男は12月8日から9日の間で、高速道路の下り線を走行中のバスの車内で、大阪府内に住む30代の女性の足を触る暴行を加えた疑いが持たれています。 警察によりますと、深夜高速