お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（49）が“担任”となり、ゲストの“生徒”に勉強と笑いを融合させた“一斉テスト”を行うバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）。12月8日の放送回では「2025最強優等生アナウンサー決定戦」と題して、NHKと民放各局出身の元エースアナウンサー8人が登場。加えて、番組おなじみの“おば科”メンバーであるKEY TO LIT・猪狩蒼弥（23）、村重杏奈（27）、お笑い芸人・やす子（2