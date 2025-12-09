・レーザーテクが反発、マスクブランクス欠陥検査／レビュー装置の新製品を発表 ・情報戦略テク大幅続伸、強力上昇波動形成中で直近は調整一巡から仕切り直しの買い観測 ・コスモス薬品は大幅高、１１月度の既存店売上高６．５％増で３カ月連続プラス ・新電元が続伸、２６年３月期第３四半期に投資有価証券売却益を計上へ ・萩原工業がカイ気配スタートで急上昇、今期営業４３％増益で大幅増配と中計