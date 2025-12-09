大谷はNLCS第4戦の活躍でMVPに選ばれたMLBは公式SNSにて2025年の「トッププレー100」を毎日発表している。8日（日本時間9日）には3位が公開され、投打二刀流の活躍を見せたドジャース大谷翔平投手が選ばれた。もっとも、「どうしてこれがたったの3位なんだよ」「え……!?」「理解できない」と“低評価”に米ファンは疑問の声を寄せている。3位に選出されたのは、10月17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦。大谷