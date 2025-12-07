管理栄養士のゆきぼむです。今回は、人気料理研究家コウケンテツさんの「ツナ大根」を再現してみました！大根とツナ、調味料を全部鍋に入れて煮るだけで超簡単にできあがります。あと1品ほしいときにもぴったりですよ。アレンジもしやすく、お好みの楽しみ方で味わえるのも嬉しいポイントです。【詳細】他の記事はこちら「ツナ大根」を作るのにかかる時間約10分「ツナ大根」のカロリー約119kcal／1人分コウケンテツさんの「ツナ大