コウケンテツさんの「ツナ大根」作ってみたら、10分でできるのに味しみしみのコク旨だった！
「ツナ大根」を作るのにかかる時間約10分
「ツナ大根」のカロリー約119kcal／1人分
コウケンテツさんの「ツナ大根」再現レシピ
コウケンテツさんの「ツナ大根」の材料（2人分）
ツナ缶 小1缶（今回は水煮を使いました）
大根 1／4本（約250g）
水 200ml
しょうゆ 大さじ1と1/2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
酒 大さじ1
削り節 小1袋（3〜4g）
コウケンテツさんの「ツナ大根」の作り方
‖膾は少し厚めに皮をむき、厚さ2〜3mmのいちょう切りにする。（短時間で味がなじむようにします。お好みで皮も一緒に煮てもOK。）
鍋に大根を入れ、水、しょうゆ、砂糖、みりん、酒、ツナ缶（汁ごと）、削り節を加えて火にかける。
煮立ったら弱めの中火にし、15分煮る。
鍋に材料を全部入れて煮るだけなので本当に簡単！たったの3工程できあがっちゃいました。
美味しく作るポイントは、大根の皮を厚めにむくことと、水から煮ること。そのおかげで、短時間煮ただけでも大根にはしっかりと味がしみて、こんなに簡単に作ったとは思えない一品に仕上がりますよ。
シンプルな調味料だけですが、ツナ缶と削り節が加わることでうま味がアップしています。
今回は、70gの水煮缶を使用しましたが、コクを出したい方は油漬けを使用するのも良いかもしれません。
簡単アレンジ
コウケンテツさんは、刻みねぎや一味唐辛子などをちらして、薬味で味変するのもおすすめされていましたが、今回は長ねぎの青い部分を斜め薄切りにし、仕上げに加えてさっと煮てみました。
彩りもアップし、長ねぎのとろっと食感と香りのアクセントが加わって、いっそう美味しくなりましたよ！
大根の代わりににんじんやごぼう、れんこんなどの根菜で作っても良いとのことです。おうちにある野菜でパパッと作れるのが嬉しいですね。
今回は、コウケンテツさんの「ツナ大根」を再現してみました。大根を切ったらあとは煮るだけ。本当に簡単に作れるのに間違いない美味しさで、さすがコウケンテツさん！と唸る一品でした。
お好みの薬味などで味変したり、使う根菜を変えて手軽にアレンジもできるので、ぜひ、みなさんも作ってみてくださいね♡
※記事内のカロリー表示は文部科学省「日本食品標準成分表（八訂）増補2023年」をもとにAIにより算出したものです