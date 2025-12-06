淡々と過ごし人とのコミュニケーションを極力避けようとする紀陽さん【漫画】本編を読む器用なのに人づき合いは苦手、そんな紀陽さんと陽気な吉峰さんの温度差が読者を引きつけている。『隣の紀陽さん』は、真面目で何でもそつなくこなす主人公が、ふと漏らした小さな本音―-。「そんなんでDIYって言ってんじゃねぇよ」をきっかけに動き出す物語だ。制作の背景やキャラクター誕生の経緯を作者のみこまるさんに聞いた。■手先は器用