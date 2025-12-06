¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇDIY¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×²¹¸ü¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¡©¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬É¿ÊÑ¤·¤¿ÍýÍ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
´ïÍÑ¤Ê¤Î¤Ë¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤Ï¶ì¼ê¡¢¤½¤ó¤ÊµªÍÛ¤µ¤ó¤ÈÍÛµ¤¤ÊµÈÊö¤µ¤ó¤Î²¹ÅÙº¹¤¬ÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÎÙ¤ÎµªÍÛ¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ç²¿¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤Õ¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¾®¤µ¤ÊËÜ²»¡½-¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇDIY¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹Êª¸ì¤À¡£À©ºî¤ÎÇØ·Ê¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Î·Ð°Þ¤òºî¼Ô¤Î¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
ÁÏºîÌ¡²è¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ëDIY¤Ê¤éÉÁ¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ö¼êÀè¤Ï´ïÍÑ¡¢¿ÍÀ¸ÉÔ´ïÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡È¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡É¤È¤·¤Æ¡ÖµªÍÛ¤µ¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤ÎµÈÊö¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿Í²û¤Ã¤³¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµªÍÛ¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤ò¼é¤ë¿Í¡¢µÈÊö¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¡×¤È¸ì¤ë¡£·Ù²ü¿´¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µªÍÛ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¸«¤¨¤ë2¿Í¤¬¼«Á³¤È¼æ¤«¤ì¹ç¤¦ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆâÌÌ¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£Í§¾ð¤Ï¡È±ó¤¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¤¹¤°ÎÙ¡É¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
ºîÉÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤¦¤È¡¢¤ß¤³¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡ÈÂç¿Í¤ÎÍ§¾ð¡É¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¿¦¾ì¤äÃÏ°è¤Ê¤É¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ëÂç¿Í¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤Í§¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ïµ©¤À¡£¤·¤«¤·¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Î¤¢¤Î¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¿´ÄÌ¤¸¤ëÁê¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡ÈÎÙ¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¡É¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹½ÁÛ¤Ï¤Þ¤À¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¡£DIY¤äÎ¹¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¤¤¤¶¤³¤¶¡¢¤½¤·¤ÆÎø¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¾¦¶ÈºîÉÊ¤Î¹½ÁÛ¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢¼Ö¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅÄÃ¼¡¢ÌÀÆü¤ÏÇä¤ë¤Ä¤â¤ê¡ª¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µªÍÛ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼¡È¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´ïÍÑÉÏË³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¤â¤¤Ã¤È¶Á¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤ß¤³¤Þ¤ë(@micomalu)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£