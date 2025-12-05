Image: OBSIDIAN 職人魂がゲームをいっそう面白くする。今や、生成AIに頼めば素人でも簡単なゲームが作れてしまう時代。いかにもAIに作らせた粗悪なゲームがApp StoreやGoogle Playに溢れていたり、不自然な片言の音声テキストが世界観を台無しにしてしまったりするケースが見られる一方、大手ゲーム会社でもAIを活用する動きが加速しています。 Cygames（サイゲームス）ではAI活用の専門部