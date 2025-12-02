日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が１日、東京都内で開かれ、クライマックスシリーズ（ＣＳ）の制度改革を検討していることが分かった。今季のセ・リーグでは阪神が２位・ＤｅＮＡに１３ゲーム差をつけて独走Ｖ。リーグ優勝チームに与えられる１勝のアドバンテージなどの見直しを求める声が再燃していた。早ければ来季からの変更も視野に、今後本格的に議論を進めていく。早ければ来季からの変更を視