ボクシングの元世界４階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級９位の井岡一翔（３６）＝志成＝が、１２月３１日に東京・大田区総合体育館で７カ月ぶりの再起戦を行うことが２８日、発表された。バンタム級転向初戦でＷＢＡ同級挑戦者決定戦を行い、ベネズエラ王者のマイケル・オルドスゴイッティ（２４）＝ベネズエラ＝と相まみえる。日本男子初の世界５階級制覇という新たな目標を見据え、前哨戦をクリア後はＷＢＡ王者・堤聖也（２